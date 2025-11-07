Milliardenauftrag

Die Siemens-Zentrale in München. (Felix Hörhager/dpa)

Wie die Schweizerischen Bundesbahnen miteilten, wird das Münchner Industrieunternehmen in den nächsten Jahren bis zu 200 neue Doppelstockzüge für die S-Bahnen in der Region Zürich und in der Westschweiz bauen. Die Lieferung soll in den 2030er Jahren erfolgen. Das Geschäftsvolumen wird auf zwei Milliarden Franken beziffert. Der deutsche Konzern hatte sich in der Ausschreibung gegen den schweizerischen Hersteller Stadler Rail durchgesetzt.

