Rene Benko legt Revision ein (picture alliance / BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com)

Sein Anwalt legte gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck eine Nichtigkeitsbeschwerde sowie Berufung ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Benko war vergangene Woche wegen Insolvenzbetrugs verurteilt worden. Im Zusammenhang mit dem Konkurs des Signa-Konzerns laufen rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Benko und weitere Personen. In Deutschland gehörten dem Unternehmer zeitweise auch die Warenhauskette Galeria und das KaDeWe in Berlin.

