Diplomatie

Bundeskanzler Merz bricht am Sonntag nach Indien auf. (Kay Nietfeld/dpa)

Das Treffen findet in Modis Heimatregion im indischen Bundesstaat Gujarat statt, was als besondere Geste der Wertschätzung gilt. Es ist die erste große Asienreise von Merz als Bundeskanzler. Dass ihn diese zunächst nicht nach Japan oder China, sondern nach Indien führt, gilt diplomatisch als besonderes Signal an die mittlerweile fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Merz wird von einer großen Delegation begleitet, darunter Vertreter deutscher Unternehmen und Verbände. Neben ihren wirtschaftlichen Beziehungen wollen beide Länder vor allem die Rüstungskooperation ausbauen.

Deutschland und Indien begehen 2026 das Jubiläum von 75 Jahren bilateraler Beziehungen.

