Eine Lasershow ist bei der Veranstaltung "Yeah 26" an Silvester am Brandenburger Tor zu sehen. (dpa / Britta Pedersen)

Die Polizei ist in der Hauptstadt mit einem Großaufgebot von 4.300 Beamten im Einsatz, auch um Brennpunktbereiche und Böllerverbotszonen wie am Alexanderplatz zu überwachen. Im Laufe des Abends wurden etwa 100 Menschen festgenommen, vor allem wegen gefährlicher Aktionen mit Böllern und Raketen. - Große Feiern gab es unter anderem auch im Hamburger Hafen und in München.

Die australische Metropole Sydney feierte den Jahreswechsel mit einem großen Feuerwerk an der Harbour Bridge und am Opernhaus. Zuvor gedachten dort tausende Menschen bei einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags auf das jüdische Chanukka-Fest am Bondi Beach vor zwei Wochen. Spektakuläre Shows gab es auch in vielen asiatischen Metropolen wie in Singapur, Busan oder Bangkok. Hongkong begann das neue Jahr hingegen ohne das traditionelle Feuerwerk. Die Behörden hatten es nach dem schweren Hochhausbrand Ende November abgesagt.

