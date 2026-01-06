Skispringen

Hoffmann kam heute auf Rang zehn. Philipp Raimund wurde zwölfter und beendete die Tournee damit auf Platz acht. Pius Paschke kam auf Platz 24, Andreas Wellinger und Karl Geiger verpassten den zweiten Durchgang der 30 besten Springer.
Für Domen Prevc war es der erste Gesamsieg bei der traditionsreichen Vierschanzentournee, zehn Jahre nach dem Triumph seines Bruders Peter. Bei der Frauen hatte zuvor Prevc Schwester Nika die Zweischanzentournee gewonnen.
