Skispringen
Slowene Prevc gewinnt Vierschanzentournee

Domen Prevc hat die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Dem Slowenen reichte im letzten Springen in Bischofshofen ein zweiter Platz hinter Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich. In der Gesamtwertung liegt Prevc damit deutlich vor den Österreichern Jan Hörl und Stephan Embacher. Bester Deutscher wurde Felix Hoffmann auf Rang sechs.

    Skispringer Domen Prevc in der Luft.
    Der Slowene Domen Prevc hat zum ersten Mal die Vierschanzenturnee gewonnen. (Matthias Schrader/AP)
    Hoffmann kam heute auf Rang zehn. Philipp Raimund wurde zwölfter und beendete die Tournee damit auf Platz acht. Pius Paschke kam auf Platz 24, Andreas Wellinger und Karl Geiger verpassten den zweiten Durchgang der 30 besten Springer.
    Für Domen Prevc war es der erste Gesamsieg bei der traditionsreichen Vierschanzentournee, zehn Jahre nach dem Triumph seines Bruders Peter. Bei der Frauen hatte zuvor Prevc Schwester Nika die Zweischanzentournee gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.