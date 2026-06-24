Fragen und Antworten

Zu abhängig von US-Dienstleistern? Die EZB will mit dem Digitalen Euro gegensteuern. (Getty Images / Flavio Coelho)

Was ist der digitale Euro?

Ein digitales Bargeld. Das Geld liegt also nicht auf einem Bankkonto oder in einem Aktiendepot, sondern im digitalen "Geldbeutel". Dieser "Geldbeutel" ist in der Praxis eine App auf dem Smartphone, in der die digitalen Euros gespeichert sind. Sie sind wie Scheine und Münzen sofort verfügbar, auch ohne Internetverbindung.

Sollen Scheine und Münzen abgeschafft werden?

Nein. Die EZB will weiter Bargeld und digitale Euros ausgeben. Verbraucher können beides parallel nutzen.

Wie bekomme ich digitale Euros?

Wer eine Banking-App nutzt, kann das Geld dort vom Konto in den digitalen Geldbeutel verschieben. Für die Bank funktioniert das genauso, als hätte der Kontoinhaber das Geld an einem Automaten abgehoben. Verbraucher können sich außerdem digitale Euros ohne Bankkonto hin- und herschicken.

Die EZB will eine Obergrenze für den digitalen Geldbeutel einführen. Damit soll vermieden werden, dass Kunden digitale Euros horten und den Banken das Geld ausgeht.

Wo kann ich damit bezahlen?

In fast allen Geschäften und im Internet. Alle Händler, die Kartenzahlungen akzeptieren, sollen auch digitale Euros annehmen. Bei Online-Bestellungen sollen sie standardmäßig als Zahlungsmittel möglich sein.

Bezahlen wir nicht schon häufig digital?

Ja, aber normalerweise ist ein Drittanbieter im Spiel. Bei Kredit- und Debitkarten sind das häufig die US-Anbieter Visa und Mastercard, bei Online-Zahlungen Dienstleister wie Paypal oder Klarna, die Daten der Nutzer sammeln.

Digitale Euros würden - wie Bargeld - direkt von der EZB ausgegeben. Die EU will damit unabhängiger von privaten Finanzdienstleistern werden.

Was passiert beim digitalen Euro mit meinen Daten?

Die EZB erklärt, dass beim Offline-Bezahlen keine Daten gespeichert würden. Beim Online-Bezahlen habe die Zentralbank nur Zugriff auf anonymisierte Daten. Anders als Privatunternehmen dürfe man keine Daten für geschäftliche Zwecke nutzen.

Banken und Ermittlungsbehörden können allerdings - wie heute schon - eingreifen, wenn ein Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. Das Europaparlament und der Rat der 27 EU-Staaten müssen die Datenschutzregeln aber noch im Detail aushandeln.

Ist der digitale Euro eine Kryptowährung?

Nein. Ein digitaler Euro wäre von der EZB abgesichert und damit immer genau einen Euro wert - anders als Kryptowährungen, die nicht zentral verwaltet werden und deren Kurs oft schwankt. Digitale Euros sind außerdem ohne Internetverbindung verfügbar.

Wann will die EZB den digitalen Euro einführen?

Das kommt darauf an, wie schnell die abschließenden Verhandlungen zwischen EU-Parlament und EU-Staaten vorankommen. Die EZB bereitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, ab 2029 die ersten digitalen Euros ausgeben zu können.

(Mit Material der AFP)

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.