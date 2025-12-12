CSU-Parteitag
Söder als Vorsitzender mit 83,6 Prozent wiedergewählt

Der CSU-Vorsitzende Söder ist erneut im Amt bestätigt worden. Auf einem Parteitag in München erhielt er 83,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Noch vor zwei Jahren hatte Söder 96,6 Prozent erzielt und damit sein bislang bestes Ergebnis.

    CSU-Chef Söder steht an einem Rednerpult und hebt die linke Hand, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Im Hintergrund sieht man auf einer großen Tafel das Motto: Starkes Bayern - Starke Kommunen
    CSU-Chef Markus Söder (AFP / ALEXANDRA BEIER)
    Für den CSU-Politiker war es die fünfte Wahl zum Parteichef. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands werden am Abend turnusgemäß neu gewählt. In einer Grundsatzrede hatte der bayerische Ministerpräsident Söder an die Geschlossenheit seiner Partei appelliert. Wer streite, der verliere, warnte Söder. Der CSU-Vorsitzende schloss erneut jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. Viele AfD-Funktionäre seien rechtsextreme Kader, die sich weiter radikalisierten, warnte Söder. Die AfD wolle ein anderes Land und eine andere Gesellschaft. Er kritisierte die AfD außerdem als Sprachrohr und Bücklinge des russischen Staatschefs Putin.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.