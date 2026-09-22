Nach Linken-Wahlsieg in Berlin

Bringt sich gegen das Land Berlin in Stellung: Bayerns Ministerpräsident Söder. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Er begründete dies unter anderem mit Enteignungsplänen der Linkspartei. Auf der Herbstklausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz sagte Söder, es könne nicht sein, dass man viel Geld bereitstelle und am Ende eine antisemitische Führung habe, in der bei Partys Clan-Kriminelle dabei seien. Man werde die deutschen Finanzsysteme jetzt noch einmal auf den Prüfstand stellen, betonte der CSU-Chef und verwies in diesem Zusammenhang auf den Länderfinanzausgleich.

Vertreter von Bundesregierung und Bundeshauptstadt hatten erst vergangene Woche den neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag unterzeichnet. Er soll von 2028 bis 2037 gelten. Geplant ist, dass Berlin in seiner Funktion als Hauptstadt mehr Geld vom Bund für Sicherheit und Kultur bekommt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.