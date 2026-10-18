Söder beim Deutschlandtag der Jungen Union (dpa / Christoph Reichwein)

Es gehe um das Schicksal Deutschlands sowie die Existenz der Union. Deswegen werde ein "Weiter so" auf keinen Fall reichen. Söder betonte, die Reformen dürften nicht aus Rücksicht auf Termine wie den SPD-Parteitag im Januar weiter verschoben werden. Der CSU-Vorsitzende warb unter anderem für eine Senkung der Energiekosten für die Industrie und das Handwerk. Zudem sprach er sich für niedrigere Ausgaben in der Sozialpolitik aus.

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz hatte am Samstag gefordert , dass in der Koalition mit der SPD die Handschrift der Union wieder besser erkennbar sein müsse. Er wolle eine erfolgreiche Koalition, sagte Merz, es gebe aber auch für ihn Grenzen.

Klingbeil fordert von SPD Bekenntnis zum Regierungswillen

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil verlangte von seiner Partei ein Bekenntnis zum eingeschlagenen Reformkurs . Die SPD müsse immer ausstrahlen, dass sie Verantwortung wolle, sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag". Zugleich ermahnte er die Sozialdemokraten, Selbstbeschäftigung sein zu lassen und sich stattdessen um die Probleme Deutschlands zu kümmern.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.