Flugblatt-Affäre

Söder fordert rasche Beantwortung von Fragenkatalog

Bayerns Ministerpräsident Söder sieht nach der Entschuldigung seines Stellvertreters Aiwanger in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt noch viele offene Fragen und fordert schnelle Aufklärung. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, warf Aiwanger in den "Funke"-Medien vor, durch sein Verhalten der Erinnerungskultur in Deutschland zu schaden.

01.09.2023