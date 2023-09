Flugblatt-Affäre in Bayern

03.09.2023, Bayern, München: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz. Söder hält an seinem Stellvertreter Aiwanger (Freie Wähler) fest. (Sven Hoppe / dpa )

Söder betonte, Grundlage seiner Entscheidung seien Aiwangers Antworten auf einen Fragenkatalog , in denen er sich erneut von den Inhalten distanziert habe. Zudem habe ihm der Chef der 'Freien Wähler' in einem persönlichen Gespräch glaubhaft vermittelt, dass er das Flugblatt nicht verfasst oder verbreitet habe. Zugleich kritisierte Söder, Aiwanger hätte die Vorwürfe früher, entschlossener und umfassender aufklären müssen. Auch seien nicht alle Antworten auf seine Fragen befriedigend, an Vieles erinnere sich Aiwanger nicht mehr. In der Gesamtabwägung sei eine Entlassung Aiwangers aber nicht verhältnismäßig.

Söder fügte hinzu, Aiwanger müsse dennoch verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und das Gespräch mit Vertretern jüdischer Gemeinden suchen. Er habe in seiner Jugend schwere Fehler zugegeben. Wichtig sei, dass er diesbezüglich Reue und Demut zeige.

Aiwanger spricht von politischer Kampagne

Die Vorwürfe gegen den "Freie Wähler"-Chef waren am vergangenen Wochenende laut geworden. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über den Fall berichtet. Aiwanger hatte daraufhin eingeräumt, dass Exemplare eines antisemitischen Flugblatts in seinem Schulranzen gefunden wurden. Er bestreitet aber, der Urheber zu sein. Sein Bruder hatte am vergangenen Wochenende dafür die Verantwortung übernommen.

Am Donnerstag hatte sich Aiwanger erstmals für mögliche Fehler in seiner Jugendzeit entschuldigt. Seine Entschuldigung gelte "zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit". Zugleich sprach er von einer politischen Kampagne gegen ihn und seine Partei.

