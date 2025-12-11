Es wäre Söders fünfte Wahl zum Chef der Christsozialen. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands werden neu bestimmt.
Bei seinem Amtsantritt Anfang 2019 hatte Söder rund 87 Prozent der Stimmen erhalten, vor der Landtagswahl 2023 erhielt er mit knapp 97 Prozent sein bisher bestes Ergebnis. Auf dem zweitägigen Parteitag steht ein Leitantrag zur Kommunalwahl im März auf der Agenda. Am Samstag wird Bundeskanzler und CDU-Chef Merz als Gast erwartet.
