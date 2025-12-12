CSU-Parteitag

Sieht seine Partei gut aufgestellt: CSU-Chef Markus Söder (AFP / ALEXANDRA BEIER)

Die CSU werde von den Menschen als geschlossen wahrgenommen und habe in Berlin und München alles durchgesetzt, was sie sich vorgenommen habe, sagte der bayerische Ministerpräsident auf dem Parteitag in München. Die CSU habe geliefert.

Mit Blick auf den Bund sagte Söder, Deutschland sei tief in der Rezession. Das Exportmodell stehe unter anderem durch US-Zölle unter Druck. Zudem sei China wirtschaftlich dominant geworden und nutze seine neue Macht aus. Die daraus entstehenden Ängste der Menschen vor einem Abstieg müsse man ernst nehmen und Antworten finden, betonte Söder.

Am Abend will sich der CSU-Chef im Amt bestätigen lassen. Er hat keine Gegenkandidaten. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands werden turnusgemäß neu gewählt.

