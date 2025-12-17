Mordanklage

Nick Reiner ist des Mordes an seinen Eltern angeklagt. Der 32-Jährige äußerte sich laut US-Medienberichten bei dem Gerichtstermin nicht. Sein Anwalt erklärte lediglich, mit dem Fall seien sehr komplexe und ernsthafte Herausforderungen verbunden.
Robert und Michelle Reiner waren am Samstag mit tödlichen Stichverletzungen in ihrem Haus aufgefunden worden. Ihr Sohn wurde wenige Stunden danach festgenommen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.