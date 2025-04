Kapsel bringt zwei Kosmonauten und einen Astronauten sicher zurück zur Erde (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Eine Sojus-Kapsel mit den Russen Alexej Owtschinin und Iwan Wagner sowie dem US-Amerikaner Donald Pettit an Bord landete in Kasachstan, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bestätigte. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Kapsel aufsetzte. Der 70-jährige Pettit, der sich sechs Monate lang in der Internationalen Raumstation ISS aufgehalten hatte, war damit inzwischen viermal im All.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.