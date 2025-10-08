Der Gouverneur von Illinois, Pritzker, sprach dagegen von einer verfassungswidrigen Invasion. Der Einsatz soll den Angaben zufolge vorerst 60 Tage dauern.
Präsident Trump hatte am Wochenende per Dekret angeordnet, Nationalgardisten in das von Demokraten regierte Chicago zu schicken. Dagegen haben die Stadt und der Bundesstaat Klage eingereicht. Eine Gerichtsentscheidung steht noch aus.
Ein Einsatz der Nationalgarde in der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon war kürzlich von einer Bundesrichterin untersagt worden. Die von Trump angeordneten Maßnahmen gelten stets für Städte mit demokratischen Bürgerneistern.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.