Ferienzeit

Als letztes der 16 Bundesländer ist in Bayern der letzte Schultag. Ab morgen sind dann neun Tage lang alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in den Ferien. Vorgestern war Baden-Württemberg in die Sommerpause gestartet.

Die Deutsche Bahn und Flughäfen ewarten an diesem Wochenende besonders viele Reisende. Auch auf den Autobahnen wird es nach Einschätzung von Fachleuten besonders voll: Den meisten Verkehr erwartet der ADAC heute Nachmittag, morgen Vormittag und am Sonntag.

