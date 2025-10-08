Hintergrund ist der zeitliche Abstand zwischen Ferien und Abiturprüfungen. Schüler sollten bundesweit vergleichbare Vorbereitungszeiten haben und Lehrkräfte angemessene Zeiten für Vorbereitung und Korrektur der Prüfungen, teilte der Verband mit.
Im Sommer hatte es eine Diskussion über den Sommerferienbeginn gegeben. Mehrere Bundesländer wollen nach 2030 nicht mehr akzeptieren, dass Bayern und Baden-Württemberg stets als letzte in die Sommerferien gehen. Die übrigen Bundesländer starten gestaffelt zwischen Juni und August, um Reiseverkehr und Tourismus zu entzerren.
