Sonderermittler will Hunter Biden noch im September anklagen. (Julio Cortez/AP/dpa)

Der zuständige Sonderermittler plane einen entsprechenden Schritt bis zum 29. September, berichteten amerikanische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung an das zuständige Gericht in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Hunter Biden werde illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt, hieß es weiter. Gegen den 58-Jährigen wird auch in einer anderen Angelegenheit ermittelt. So wird ihm vorgeworfen, Einkommenssteuern nicht rechtzeitig bezahlt zu haben.

