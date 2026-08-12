Astronomie

Die Verdeckung durch den Mond macht die äußeren Atmosphärenschichten der Sonne, die sogenannte Korona, sichtbar. (ESA)

In Deutschland findet die Sonnenfinsternis kurz vor Sonnenuntergang statt, je nach Standort zwischen 19 und 21 Uhr. Dabei wird der Mond die Sonne bis zu 90 Prozent verdecken. Für eine totale Sonnenfinsternis müssen sich Erde, Mond und Sonne von der Erde aus gesehen in einer geraden Linie befinden. Das passiert vergleichsweise selten. Die letzte totale Sonnenfinsternis war in Deutschland 1999 zu sehen.

Anschauen sollten interessierte Beobachter die Sonnenfinsternis allerdings nur mit einer speziellen Schutzbrille. Wer ungeschützt in die verdunkelte Sonne schaut, läuft Gefahr, seine Augen schwer zu schädigen oder sogar zu erblinden. Sonnenbrillen, Skibrillen oder 3D-Brillen sind für die Beobachtung nicht geeignet.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.