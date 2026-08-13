Astronomie

Die Verdeckung durch den Mond macht die äußeren Atmosphärenschichten der Sonne, die sogenannte Korona, sichtbar. (ESA)

In Spanien erlebten die Menschen eine totale Sonnenfinsternis. Mit den nötigen Spezialbrillen zur Beobachtung des Himmelsereignisses ausgestattet, verfolgten Schaulustige von Nord- bis Zentralspanien, wie sich der Mond komplett vor die Sonne schob. Als sich Mond, Sonne und Erde auf einer Linie befanden, wurde es in Teilen der Iberischen Halbinsel vorübergehend dunkel.

Auf dem europäischen Festland hatte es seit zwanzig Jahren keine totale Sonnenfinsternis mehr gegeben. Die spanische Wissenschaftsministerin Diana Morant hatte im Vorfeld gesagt, das Naturschauspiel sei wie "ein Weihnachtstag, der nur alle hundert Jahre kommt". In Deutschland und anderen Teilen Europas war am Abend eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

In Deutschland fand die Sonnenfinsternis kurz vor Sonnenuntergang statt, je nach Standort zwischen 19 und 21 Uhr. Dabei verdeckte der Mond die Sonne um bis zu 90 Prozent. Die letzte totale Sonnenfinsternis war in Deutschland 1999 zu sehen.

Noch nicht alle Fragen geklärt

Empfohlen wurde, die Sonnenfinsternis nur mit einer speziellen Schutzbrille zu betrachten. Wer ungeschützt in die verdunkelte Sonne schaut, läuft Gefahr, seine Augen schwer zu schädigen oder sogar zu erblinden. Sonnenbrillen, Skibrillen oder 3D-Brillen sind für die Beobachtung nicht geeignet.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.