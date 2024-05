Satelliten-Internet

Der Sonnensturm sorgt auch in Deutschland für Polarlichter, hier am Himmel über der Sächsischen Schweiz. (IMAGO / Sylvio Dittrich / IMAGO / Sylvio Dittrich)

SpaceX-Gründer Elon Musk teilte auf X mit, die Satelliten stünden unter großem Druck, hielten aber bisher stand. Starlink betreibt rund 5.000 Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Das System ermöglicht Internetzugang per Satellit auch in abgelegenen Gegenden. Starlink spielt etwa für die Ukraine eine Rolle bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Nach dem Einmarsch der Russen im Februar 2022 stellte SpaceX der Ukraine zahlreiche Starlink-Terminals zur Verfügung. Unklar ist, ob auch Russland Starlink-Terminals über Umwege erhalten hat und diese etwa an der Front zur Kommunikation nutzt.

Weitere Polarlichter in Deutschland erwartet

Der Sonnensturm hatte in der vergangenen Nacht zu Polarlichtern unter anderem in Deutschland geführt. Sie waren deutlich weiter südlich zu sehen als sonst üblich. Auch in dieser Nacht soll vielerorts in Europa ein bunt erleuchteter Nachthimmel zu sehen sein.

Eine US-Behörde sprach vom stärksten Sonnensturm seit 2003. Dieser erreiche auf der fünfstufigen Skala den höchsten Rang, teilte das amerikanische Weltraumwetterprognosezentrum mit. In der Folge könnte es zu Beeinträchtigungen kommen für Technologien wie etwa Kommunikationsverbindungen, Navigationssignale und Stromnetze, hieß es. Zuletzt war die als extrem eingestufte Kategorie fünf nach Angaben der US-Behörde im Oktober 2003 erreicht worden.

Die Aktivität der Sonne nimmt seit Ende 2019 wieder zu. In einem sogenannten Sonnenzyklus gibt es Phasen mit schwacher und mit starker Aktivität, aktuell nähert sie sich einem Maximum.

