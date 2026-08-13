Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag im Süden und Osten meist sonnig und trocken. Vom Westen bis in den Norden bewölkt, teils kräftige Schauer und Gewitter. 22 bis 38 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.