Wetter
Sonnig, 27 bis 37 Grad
Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte zwischen 21 Grad und 10 Grad. Am Tage erneut verbreitet sonnig. Im Westen und Südwesten ein paar lockere Quellwolken. 31 bis 38 Grad.
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Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Samstag im Süden und Osten meist sonnig und trocken. Vom Westen bis in den Norden bewölkt, teils kräftige Schauer und Gewitter. 22 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.