Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 21 bis 10 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. Temperaturen von 31 Grad im Nordosten bis 38 Grad im Westen und Südwesten.
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 21 bis 10 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. Temperaturen von 31 Grad im Nordosten bis 38 Grad im Westen und Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und Westen Bewölkungsverdichtung mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Im Osten und Süden meist sonnig. 22 bis 38 Grad.
Am Samstag im Norden und Westen Bewölkungsverdichtung mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Im Osten und Süden meist sonnig. 22 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.