Die Vorhersage:
Heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 26, sonst 26 bis 34 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen meist sonnig bei Temperaturen von 27 bis 37 Grad.
Heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 26, sonst 26 bis 34 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen meist sonnig bei Temperaturen von 27 bis 37 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag verbreitet heiter. Im westlichen und südwestlichen Bergland einzelne Schauer und Gewitter möglich. 29 bis 39 Grad.
Am Freitag verbreitet heiter. Im westlichen und südwestlichen Bergland einzelne Schauer und Gewitter möglich. 29 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.