Die Vorhersage:
Heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 26, sonst 26 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen meist sonnig bei Temperaturen von 27 bis 37 Grad.
Heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 26, sonst 26 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen meist sonnig bei Temperaturen von 27 bis 37 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Auch am Freitag verbreitet sonnig. 31 bis 38 Grad.
Auch am Freitag verbreitet sonnig. 31 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.