Wetter
Sonnig und warm

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland bleibt vorerst im Einflussbereich eines Hochdruckgebiets, das seinen Schwerpunkt langsam von der Nordsee zum östlichen Mitteleuropa verlagert.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Heiter oder sonnig. Höchstwerte im Norden 20 bis 26, sonst 26 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen meist sonnig bei Temperaturen von 27 bis 37 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Auch am Freitag verbreitet sonnig. 31 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.