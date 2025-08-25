Jerry Adler (links) und Vincent Pastore im Jahr 2019. (IMAGO / Dreamstime)

Adler hatte nach der Schule als Inspizient am Broadway gearbeitet, führte dann bei einigen Produktionen Regie und wurde schließlich mit Anfang 60 Schauspieler. Nach einigen kleineren Rollen feierte er in der Mafia-Serie "Die Sopranos" an der Seite von Hauptfigur Tony Soprano, gespielt von James Gandolfini, seinen Durchbruch. Im Anschluss spielte Adler weitere kleine Rollen in Serien wie "Good Wife", "Mozart in the Jungle" oder "The Good Fight".

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.