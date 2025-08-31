Reformdebatte

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Dass die Bundesrepublik sich den Sozialstaat nicht mehr leisten könne, sei Unsinn, sagte sie bei der Landeskonferenz der nordrhein-westfälischen Jusos in Gelsenkirchen. Wörtlich sprach die SPD-Politikerin von "Bullshit".

Der Sozialstaat trage zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Bas betonte gleichzeitig die Notwendigkeit von Reformen. Man müsse bei Gesundheitsversorgung, Pflege und Rente ein stabiles System finden, insbesondere für die nächsten Generationen.

Bundeskanzler Merz hatte zuvor die Notwendigkeit von Sozialreformen unter anderem mit hohen Kosten begründet und erklärt, Deutschland lebe seit Jahren über seine Verhältnisse.

