Dem "Spiegel" sagte Kumkar, die Gesellschaft zerfalle nicht in "grüne Latte-Schlürfer und AfD-Wutbürger". Als Beispiel führte der Soziologe die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Klöckner, zum Christopher-Street-Day keine Regenbogenflagge am Bundestag zu hissen, an. Damit positioniere sie sich zwischen zwei Lagern, die sich selbst dazu gar nicht zu Wort gemeldet hätten. Man könne meinen, es gäbe da draußen ein konsolidiertes links-grünes Woke-Lager und auf der anderen Seite eine große Gruppe konservativer Christen. "Die gibt es so aber nicht."
Der Konflikt zwischen Extremmeinungen wird Kumkar zufolge oft nur unterstellt. So sei es etwa in der Debatte über die ehemalige Richterkandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, gewesen. Erst durch die Erzählung, es gebe eine linksradikale Szene, die das Verfassungsgericht kapern wolle, sei daraus ein politisches Problem entstanden.
Kumkar betont, das Konzept der Polarisierung sei nur so mächtig, weil es so diffus sei und gleichzeitig Klarheit suggeriere.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.