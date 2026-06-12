SpaceX-Gründer Elon Musk ist der ersrte Billionär der Welt geworden. (picture alliance / Zuma Press / Paul Hennessy)

Der Konzern steigt damit auf Anhieb zum siebt-wertvollsten ​börsennotierten Unternehmen in den USA auf. Im Handelsverlauf wurden auch höhere Kurse verzeichnet. Der offizielle Ausgabepreis hatte bei 135 Dollar gelegen. Gründer Elon Musk avancierte durch den Börsenstart zum ersten Dollar-Billionär der Geschichte.

Finanzexperten gingen davon aus, dass das Börsendebüt von SpaceX Kapital aus anderen Anlagewerten abziehen könnte.

SpaceX plant größten Börsengang der Geschichte

Damit könnte SpaceX einen Rekordwert von umgerechnet bis zu 75 Milliarden Dollar erzielen und eine Konzernbewertung von mehr als 1,7 Billionen Dollar erreichen. Elon Musk, der das Raumfahrt-Startup 2002 gegründet hatte, ist durch den Rekord-Börsengang zum weltweit ersten Billionär geworden.

Der Konzern mit Hauptsitz in Texas hat für seine wiederverwendbaren Trägerraketen lukrative Verträge mit der US-Raumfahrtagentur Nasa abgeschlossen. Zu dem Unternehmen gehört unter anderem auch das Satellitennetzwerk Starlink.

Finanzexperten warnen vor Risiken

Wegen Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz schrieb SpaceX zuletzt allerdings rote Zahlen. Finanzexperten haben Investoren deshalb vor Risiken beim Kauf von Aktien gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.