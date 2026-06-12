Aktienmarkt

Das Weltraumunternehmen SpaceX startet heute an der Börse. (picture alliance / AP Photo/Eric Gay | Eric Gay)

Laut der Börsenaufsicht SEC will das Unternehmen wegen der großen Nachfrage mehr Aktien ausgeben als ursprünglich geplant.

SpaceX plant größten Börsengang der Geschichte

Damit könnte SpaceX einen Rekordwert von umgerechnet bis zu 75 Milliarden Dollar erzielen und eine Konzernbewertung von mehr als 1,7 Billionen Dollar erreichen. Dies wäre der größte Börsengang der Geschichte. Elon Musk, der das Raumfahrt-Startup 2002 gegründet hatte, könnte dadurch zum weltweit ersten Billionär werden.

Der Konzern mit Hauptsitz in Texas hat für seine wiederverwendbaren Trägerraketen lukrative Verträge mit der US-Raumfahrtagentur Nasa abgeschlossen. Zu dem Unternehmen gehört unter anderem auch das Satellitennetzwerk Starlink.

Finanzexperten warnen vor Risiken

Wegen Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz schrieb SpaceX zuletzt allerdings rote Zahlen. Finanzexperten haben Investoren deshalb vor Risiken beim Kauf von Aktien gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.