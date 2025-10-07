Gesellschaft

Unionsfraktionsvorsitzender Spahn. (Archivbild) (Imago / dts Nachrichtenagentur )

Wenn man immer länger lebe, werde man einen Teil dieser längeren Lebenszeit auch arbeiten müssen, sagte er im ARD-Fernsehen. In den 2030er Jahren werde daher das Alter beim Renteneintritt schrittweise weiter steigen, prognostizierte er. Derzeit sei es jedoch nicht richtig, über einen späteren Renteneinstieg zu diskutieren.

Das früher bei 65 Jahren liegende Renteneintrittsalter wird seit 2012 schrittweise angehoben und 2031 bei 67 Jahren liegen. Diese Altersgrenze gilt für alle, die 1964 oder später geboren wurden.

