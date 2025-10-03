Bedrohung durch Drohnen

"Jetzt und nicht erst in fünf Jahren": Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn (Imago / dts Nachrichtenagentur )

Dies müsse jetzt und nicht erst in fünf Jahren geschehen, sagte der CDU-Politiker der Mediengruppe Bayern. Statt mit Kampfjets auf Drohnen zu schießen, benötige man ein verzahntes und agiles, technologisches Ökosystem, mit dem man sofort reaktionsfähig sei. Spahn sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, auch von den Erfahrungen der Ukraine zu lernen, die etwa eine Drohnenfabrik innerhalb weniger Monate aufgebaut habe. Die Erkenntnisse des sich gegen Russland verteidigenden Landes seien für Deutschland von größter Bedeutung.

Der Unionsfraktionschef fügte hinzu, hierzulande habe man die Bundeswehr ihrer Fähigkeiten beraubt, die es nun schnell wieder aufzubauen gelte. Das sage er "durchaus auch selbstkritisch".

