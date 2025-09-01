Spahn und Miersch auf dem Weg in die Ukraine (Michael Fischer / dpa / Michael Fischer)

Der CDU-Politiker Spahn erklärte, die gemeinsame Reise sei ein gutes Zeichen für die Ukraine, aber auch für die Entschlossenheit der Koalition. Auf dem Weg nach Kiew besuchten die beiden Politiker Einheiten der Bundeswehr in der polnischen Stadt Rzeszow. Deutsche Soldaten schützen dort mit Patriot-Luftabwehrsystemen den Flughafen, der als wichtigster Umschlagplatz für die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen gilt.

In der vergangenen Woche hatte bereits Vizekanzler Klingbeil die Ukraine besucht. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj stellte er dem von Russland angegriffenen Land die Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien in Aussicht.

