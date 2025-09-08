Gaza-Krieg

Der spanische Ministerpräsident Sanchez (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Wie Ministerpräsident Sanchez mitteilte, wird Schiffen mit Waffen für das Land ab sofort die Nutzung von spanischen Häfen untersagt. Flugzeuge, die Rüstungsgüter nach Israel bringen, dürfen den spanischen Luftraum nicht mehr überfliegen. Zu den weiteren Maßnahmen gehören unter anderem ein Embargo für Waren aus israelischen Siedlungen sowie zusätzliche Mittel für das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA.

Sanchez erklärte, Spanien werde auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen sei keine Verteidigung mehr, es handle sich um die - Zitat - Ausrottung eines wehrlosen Volkes.

Israel warf der Regierung in Madrid Antisemitismus vor und verhängte als Reaktion Einreiseverbote für Spaniens Arbeitsministerin Diaz und Jugendministerin Rego.

