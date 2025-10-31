Das spanische Parlament (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alberto Gardin)

Das gab Kulturministerium in Madrid bekannt. Es erklärte, die private Organisation verfolge keine gemeinnützigen Ziele. Rechtliche Grundlage für die geplante Auflösung der Stiftung ist ein 2020 unter der sozialistischen Regierung von Ministerpräsident Sánchez verabschiedetes Gesetz. Der Stiftung wird vorgeworfen, dass Franco-Regime zu rechtfertigen und die Würde der Diktatur-Opfer zu verletzen.

General Franco hatte 1936 gegen die spanische Republik geputscht. Nach dem Bürgerkrieg im Jahr 1939 regierte er das Land diktatorisch bis zu seinem Tod 1975.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.