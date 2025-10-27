Pedro Sanchez führt eine Minderheitsregierung an. (Imago / Europa Press / Jesus Hellun )

Die Führung der Partei Junts beschloss laut Medienberichten, den Pakt mit der regierenden Sozialistischen Partei aufzukündigen. Der Vorstand der Junts habe sich dem Vorschlag von Parteigründer Puigdemont angeschlossen. Im Laufe der Woche sollen die Mitglieder die Entscheidung bestätigen.

Die linksgerichtete Minderheitsregierung ist auf die Stimmen der Junts angewiesen. Mehrere Forderungen der katalanischen Separatisten wurden bislang nicht umgesetzt - etwa die Anerkennung des Katalanischen als EU-Amtssprache und die die Aufhebung eines Haftbefehls gegen Puigdemont, der sich seit 2017 im Exil aufhält.

