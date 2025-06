"Regenbogennetzwerk" soll nicht am CSD teilnehmen. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Dass die Hausleitung die Teilnahme des queeren Netzwerks in diesem Jahr untersagt habe, sei "mit großem Befremden" zur Kenntnis genommen worden, hieß es in dem Schreiben der sechs SPD-Abgeordneten. Zuvor hatten bereits Politiker von Grünen und Linken die Entscheidung kritisiert.

In den vergangenen beiden Jahren hatte das sogenannte Regenbogennetzwerk als Fußgruppe am Christopher Street Day teilgenommen. In diesem Jahr hatte der Direktor des Bundestags verfügt, dass sich die Beschäftigten und Beamten der Bundestagsverwaltung aus Neutralitätsgründen nicht an politischen Demonstrationen und öffentlichen Versammlungen beteiligen sollen. Einzelnen Beschäftigten stehe die Teilnahme jedoch frei, erklärte eine Sprecherin.

