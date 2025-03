Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne). (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Das entschied der Landesvorstand der Sozialdemokraten in der Hansestadt, wie die Partei mitteilte. Die Grünen sprachen von guten Nachrichten für Hamburg.

Zuvor hatte die SPD in zwei Sondierungsrunden mit den Grünen sowie der CDU Möglichkeiten zur Regierungsbildung ausgelotet. Die Koalitionsverhandlungen sollen in der kommenden Woche beginnen. Die SPD regiert seit 2015 mit den Grünen.

Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl am 2. März trotz Verlusten wieder stärkste Kraft geworden, vor CDU und Grünen.

