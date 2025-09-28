Die Vizefraktionsvorsitzende im Bundestag, Limbacher, fordert deshalb zu einer neuen Debatte über das Thema auf. Der "Rheinischen Post" sagte sie, für Supermärkte dürfe es nicht länger günstiger sein, Lebensmittel wegzuwerfen, als sie zu spenden. Außerdem müsse das sogenannte "Containern", also das Herausholen von Lebensmitteln aus Abfallbehältern der Supermärkte, künftig straffrei sein.
Die SPD-Politikerin äußerte sich anlässlich der Aktionswoche "Zu Gut für die Tonne", die von der Bundesregierung ausgerichtet wird und heute beginnt.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.