Bundeshaushalt
SPD-Landeschefs fordern Verzicht auf Kürzungen beim Wohngeld

In der SPD regt sich weiterer Widerstand gegen die Kürzung des Wohngelds.

    Ein noch nicht ausgefüllter Antrag auf Wohngeld
    Ein noch nicht ausgefüllter Antrag auf Wohngeld (Symbolbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
    In einem Brandbrief an Bauministerin Hubertz fordern die SPD-Chefs von Berlin und Schleswig-Holstein, die Pläne zurückzunehmen. Die Kürzungen träfen Menschen, die ohnehin mit steigenden Wohn- und Lebenshaltungskosten zu kämpfen hätten, heißt es. Die Situation dieser Menschen werde dadurch verschärft.
    Das Bundeskabinett hatte beschlossen, künftig den Kreis der Wohngeld-Empfänger zu verkleinern. Nach Einschätzung des Paritätischen Gesamtverbands dürfte das Hunderttausende Menschen treffen. Zuletzt war die Kritik in der SPD-Basis immer lauter geworden, namentlich auch an den Parteichefs und Bundesministern Bas und Klingbeil.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.