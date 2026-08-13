Bundeshaushalt

Ein noch nicht ausgefüllter Antrag auf Wohngeld (Symbolbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In einem Brandbrief an Bauministerin Hubertz fordern die SPD-Chefs von Berlin und Schleswig-Holstein, die Pläne zurückzunehmen. Die Kürzungen träfen Menschen, die ohnehin mit steigenden Wohn- und Lebenshaltungskosten zu kämpfen hätten, heißt es. Die Situation dieser Menschen werde dadurch verschärft.

Das Bundeskabinett hatte beschlossen, künftig den Kreis der Wohngeld-Empfänger zu verkleinern. Nach Einschätzung des Paritätischen Gesamtverbands dürfte das Hunderttausende Menschen treffen. Zuletzt war die Kritik in der SPD-Basis immer lauter geworden, namentlich auch an den Parteichefs und Bundesministern Bas und Klingbeil.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.