Reaktion auf Trump

Dirk Wiese, SPD-Fraktionsgeschäftsführer (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Diese Einmischung gehe nicht, sagte Wiese in Berlin. Bundeskanzler Merz müsse bei seinem nächsten Treffen mit Trump "Tacheles" reden. Der Bundeskanzler habe aus seiner Perspektive einen guten Draht zum US-Präsidenten. Deshalb erwarte er, dass das Thema bei der nächsten Begegnung auf den Tisch komme, sagte Wiese. Die Bundesregierung könne sich das nicht gefallen lassen.

Trump hatte in der Nacht auf seiner Online-Plattform der AfD zum Wahlsieg gratuliert. Zudem schrieb er, die Wähler seien die schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften leid, die Deutschland so sehr ‌geschadet hätten.

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Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.