Altersgelder

Die zuständige Kommission trete zwar für das Aus für die sogenannte "Rente mit 63" ein, allerdings unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes, sagte Klose der Funke Mediengruppe. In Rentenfragen bedeutete dies in der Regel fünf Jahre. Wichtig seien bei dieser Änderung verlässliche Regelungen und eine Planbarkeit der Altersvorsorge, mahnte Klose. Sie selbst war stellvertretende Vorsitzende der Rentenkommission.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.