Künftige Regierungskoalition

Die Parteien sollten sich wechselseitig Erfolge gönnen, sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel". Man dürfte nicht wie in der Ampel-Koalition permanent streiten. Ähnlich äußerte sich die Co-Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Philipp. Sie sagte im Deutschlandfunk, alle Parteien hätten bei der Bildung der Koalition Kompromisse eingehen müssen, das sei normal. Jetzt gehe es darum, schnell zusammenzukommen und loszulegen. Vieles sei über Jahre und Jahrzehnte liegengeblieben. Gerade in ihrer Heimatregion, dem Ruhrgebiet, hätte viele Menschen das Gefühl, von der Politik nicht gesehen zu werden, betonte Phillipp.

Zu personellen Fragen äußerten sich weder Bas noch Philipp. Die SPD will spätestens am Montag die Namen ihrer Kabinettsmitglieder bekannt geben. Fest steht bereits, dass SPD-Chef Klingbeil Finanzminister werden will.

