Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen

Der SPD-Kovorsitzende Klingbeil sagte der Funke-Mediengruppe, die Menschen wollten in ihren Städten und Gemeinden eine Politik, die ihre Probleme löse. Das gebe es nicht mit der AfD. Er betonte, seine Partei stelle mit insgesamt 13 Oberbürgermeisterinnen und -meistern weiterhin die meisten in NRW. Unionsfraktionschef Spahn zeigte sich zufrieden mit dem Wahlergebnis für die CDU. Gegenüber der Zeitung "Rheinische Post" nannte er den Sieg des Christdemokraten Kalouti in der bisherigen SPD-Hochburg Dortmund "historisch".

