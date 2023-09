Wahlplakate zur bevorstehenden Landtagswahl in Hessen (imago / Jan Hübner)

SPD-Spitzenkandidatin Faeser hatte ihre Partei angewiesen, das auf Instagram veröffentlichte Video zurückzuziehen. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten in Hessen, Degen, entschuldigte sich bei der CDU für die Veröffentlichung. Dafür trage er die Verantwortung. Das Video hatte eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich dargestellt und im Netz für Kritik gesorgt. Degen erklärte, der Spot zur Landtagswahl am 8. Oktober trage nicht zur Auseinandersetzung in der Sache bei. Man müsse aber weiter über das unklare Verhältnis und die unzureichende Distanzierung der CDU zur AfD sprechen.

Der frühere CDU-Chef Laschet schrieb im Kurznachrichtendienst X, die Lehre von Weimar sei, dass Demokraten gegen die Gefahr von rechts zusammenstünden und sich nicht gegenseitig diffamierten.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.