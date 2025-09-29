Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen

Der CDU-Kandidat Alexander Kalouti ist zum neuen Oberbürgermeister Dortmunds gewählt worden. (Dieter Menne / dpa )

Dort wird die SPD nach fast 80 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister stellen. Der CDU-Kandidat Kalouti setzte sich knapp gegen den bisherigen SPD-Amtsinhaber Westphal durch.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf konnte sich Amtsinhaber Keller von der CDU deutlich gegen die Grünen-Kandidatin Gerlach behaupten.

In Köln stellt die SPD den Nachfolger der bisherigen, parteilosen Oberbürgermeisterin Reker. Der SPD-Kandidat Burmester holte mehr Stimmen als die Grünen-Landtagsabgeordnete Aymaz.

In mehreren Städten hatten sich auch Bewerber der AfD für die Stichwahlen qualifiziert, darunter in Gelsenkirchen und Duisburg. Allerdings unterlagen sie in allen vier Kommunen deutlich ihren Kontrahenten.

Bürgermeisterwahlen fanden auch vereinzelt in anderen Bundesländern statt, etwa in den Städten Oranienburg, Eisenhüttenstadt, Teltow, Freiberg, Kamenz oder Pfungstadt. Teilweise wird es auch hier zu Stichwahlen kommen.

Beratungen über Ergebnisse

Bundeskanzler Merz nimmt heute an einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Düsseldorf teil. Der Landesvorstand der SPD analysiert den Wahlausgang am Abend in einer digitalen Sitzung. Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil äußerte sich erleichtert über die Niederlagen der AfD-Kandidaten. Er sagte der Funke-Mediengruppe, die Menschen wollten in ihren Städten und Gemeinden eine Politik, die ihre Probleme löse. Das gebe es nicht mit der AfD. Klingbeil betonte, seine Partei stelle mit insgesamt 13 Oberbürgermeisterinnen und -meistern weiterhin die Mehrzahl in NRW.

Unionsfraktionschef Spahn zeigte sich zufrieden mit dem Wahlergebnis für die CDU. Gegenüber der Zeitung "Rheinische Post" nannte er den Sieg des Christdemokraten Kalouti in der bisherigen SPD-Hochburg Dortmund "historisch". Der AfD-Landesvorsitzende Vincentz erklärte, trotz der verlorenen Stichwahlen stimme die Tendenz seiner Partei.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.