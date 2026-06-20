Der SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid (picture alliance / HMB Media / Marco Bader)

Schmid sagte im Deutschlandfunk, es brauche noch ausführliche parlamentarische Beratungen. Letztlich müssten viele Voraussetzungen erfüllt sein, um grünes Licht für einen möglichen Einsatz der Bundeswehr zu geben - wichtig sei vor allem, dass vorher über längere Zeit keine Kampfhandlungen mehr in der Meerenge erfolgten. Zudem müsse es ein von Iran und USA unterschriebenes Dokument geben, das international anerkannt werde und ein Ende der Kämpfe absichere, betonte der SPD-Politiker. Grundsätzlich hält Schmid eine Mehrheit im Bundestag für den Einsatz aber für realistisch.

Bundesverteidigungsminister Pistorius, ebenfalls SPD, hatte vor wenigen Tagen zwei Schiffe der Deutschen Marine in Richtung Rotes Meer geschickt, um sich für einen möglichen Einsatz zur Minenräumung in der Straße von Hormus bereitzuhalten. Dafür seien aber die Zustimmung des Iran und des Oman sowie ein Bundestagsbeschluss erforderlich, betonte Pistorius.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.