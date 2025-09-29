Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung

Es sei nicht mehr zeitgemäß, das Retten weggeworfener Lebensmittel zu kriminalisieren, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Limbacher der "Rheinischen Post". Das Containern sei ein wertvoller Beitrag zur Ressourcenschonung und zur sozialen Gerechtigkeit.
Laut Bundeslandwirtschaftministerium landen jährlich elf Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll. Bislang ist Containern verboten und stellt den Straftatbestand des Diebstahls dar.
Mit einer Aktionswoche unter dem Motto "Zu gut für die Tonne" will die Bundesregierung auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen.
