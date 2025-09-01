"Catcalling"
SPD will, dass verbale Belästigung strafbar wird

Verbale sexuelle Belästigung, das so genannte "Catcalling", soll nach dem Willen der SPD unter Strafe gestellt werden.

    "Zwei Männer pfiffen und riefen mir hinterher - #stoppbelästigung" steht mit Kreide geschrieben.
    "Catcalling"-Aktionstag (picture alliance / dpa / Lukas Fortkord)
    Entsprechend äußerte sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eichwede. Die verbale sexuelle Belästigung stelle im juristischen Sinne bisher keine Beleidigung oder persönliche Herabsetzung dar, sagte sie der Illustrierten "Stern". Der Bundesgerichtshof habe aber bereits in einem Urteil von 2017 festgestellt, dass hier eine Gesetzeslücke vorliege. Daher wolle die SPD-Bundestagsfraktion einen neuen Straftatbestand schaffen, betonte Eichwede.
